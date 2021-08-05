5 дней в реанимации: Во Львове мужчина подхватил опасную инфекцию

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У мужчины диагностировали лептоспироз

Во Львовской области 52-летний мужчина подхватил редкое инфекционное заболевание – лептоспироз. Уже в тяжелом состоянии он попал в реанимацию, где пробыл 5 дней. Об этом сообщает Zaxid.Net.

Как рассказал заведующий реанимационного отделения Львовской инфекционной больницы Виктор Токарев, пациенту 52 года, он из Ходорова. В больницу попал с инфекционно-токсическим шоком: у него упало давление, отсутствовало мочевыделение, была высокая температура, боль в мышцах, интоксикация и тому подобное.

Мужчине оказывали помощь сначала в реанимации в течение 5 дней, после стабилизации состояния его перевели на лечение в отделение.

Известно, что мужчина нигде не работает, а занимается хозяйством, поэтому, вероятно, лептоспироз "подхватил" дома. Врачам мужчина рассказал, что неоднократно в хозяйственных помещениях видел грызунов – мышей, крыс, а именно они чаще всего являются носителями этого опасного заболевания.

Инкубационный период заболевания от 2 дней до 4 недель после инфицирования.

Симптомы могут быть разной интенсивности от легких (головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, высыпания) до серьезных (поражение почек, поражение печени, менингит) и даже смерти.

Во избежание инфицирования лептоспирозом врачи советуют во время работы с землей одевать перчатки, чаще мыть руки и бороться с грызунами в доме и хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Жолковском районе после отдыха в одном из ресторанов отравились и попали в больницу 17 человек, среди них есть дети.