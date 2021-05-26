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Из Украины выдворили 10 криминальных авторитетов из списка РНБО

Фото из открытых источников

Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета

После введения санкций СНБО против иностранных "криминальных авторитетов" украинские правоохранители отменили разрешения на проживание в стране 27 из них, еще 10 человек были принудительно возвращены в страны их происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

В результате отработки Департамента стратегических расследований Нацполиции уже 27-м представителям криминалитета из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, 10 принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

"В перечне 17 "авторитетов", которым отменили удостоверения и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько т.н. "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из них находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и т.п.", - сообщили в полиции. 

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Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили двух криминальных авторитетов в распространении преступного влияния, один из которых находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны

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