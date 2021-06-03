В Черновицкой области в детсаду отравилось 26 детей

По словам врачей, у большинства из них легкое течение заболевания

В Черновицкой области произошло массовое отравление в одном из детских садов - медицинская помощь понадобилась 26 детям и двум взрослым. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области .

Согласно сообщению, в селе Испас Вижницкого района к семейному врачу сначала обратились трое детей в возрасте от 3 до 6 лет, посещающих один садик, с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении.

"Во время проверки указанного учреждения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратилось 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, учитывая легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей", - отметили в ведомстве.

По данному факту происшествия открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений (по части 1 статьи 325 УК Украины).

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Напомним, в марте этого года в Харьковской области в детском саду отравилось почти десять детей. Троих из них госпитализировали, еще четверо малышей проходили амбулаторное лечение по месту жительства.