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В Черновицкой области на берегу реки застрелился экс-депутат облсовета, - СМИ

Михаил Петрик Фото из открытых источников

Экс-чиновник мог совершить самоубийство из-за проблем психологического плана

В Черновицкой области застрелился бывший депутат областного совета Михаил Петрик. Об этом со ссылкой на полицию области сообщает "Сегодня"

Согласно сообщению, экс-депутат Петрик застрелился из охотничьего ружья на берегу реки Путилка, неподалеку от своего дома. Он выстрелил себе в лицо. 

"Предварительная версия произошедшего - самоубийство... Полиция выясняет возможные причины", - сообщила спикер полиции Черновицкой области.

В Путильской районной государственной администрации, где Петрик работал на руководящей должности, предположили, что их коллега мог совершить суицид на фоне эмоционально угнетенного состояния из-за проблем психологического плана.

"Говорят, что из-за болезни покончил с собой, но достоверно этого пока не известно. Одно можем сказать, что ушел из жизни не из-за коронавируса. Что-то другое было", - сообщили коллеги погибшего.

Справка:

Михаил Петрик родился в 1954 году в Путильском районе. Он работал лесничим в лесхозе и заместителем директора. Также он занимал пост заместителя главы Путильской РГА.

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Напомним, ранее в Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. Записки он не оставил. По предварительным данным, причиной суицида стали семейные проблемы.

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