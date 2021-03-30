В Черновцах предприниматели пикетируют городской совет из-за усиления карантина

Митинг в Черновцах возле горсовета АСС

ФОПы возмущены "выборочным локдауном"

В Черновцах местные предприниматели возле городского совета протестуют против карантина "красной" зоны. Об этом сообщает информационное агентство АСС.

Согласно сообщению, на протест пришли несколько десятков человек. Они возмущены "выборочным локдауном" и требуют отмены ограничений, поскольку введением карантина власть нарушает их конституционное право на труд.

"Мы против незаконного карантина. Решения ТЭБ и ЧС и постановления Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконное", - отметила предпринимательница Анжела Гурина.

Активисты также возмущены тем, что за год карантина понесли убытки, а компенсации получили мизерные.

Как известно, в 11:00 должно было начаться пленарное заседание IV сессии Черновицкого городского совета VIIІ созыва.

Напомним, Кабинет министров восстановил выплату денежных компенсаций для поддержки ФЛП и работников предприятий, пострадавших в результате усиления карантинных ограничений в красных зонах.