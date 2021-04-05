В Черновцах масштабный пожар на заводе "Розма"

Пожар на "Разме" Фото из открытых источников

Информации о пострадавших пока нет

В Черновцах произошел масштабный пожар на территории завода "Розма". Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Издание отмечает, что над микрорайоном Каличанка, где расположен завод, поднялось большое облако черного дыма.

В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма".

Информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Завод "Розма" занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения, а также стальных панельных радиаторов отопления.

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Ранее сообщалось, что в Одессе умер пожарный, который тушил возгорание в частном доме.