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Жителей Киевской области предупредили об учениях полиции в ближайшие дни

МВД

Тренировки правоохранителей продлятся с 5 по 7 мая

Полиция Киевской области предупредила о проведении учений на территориях Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов. Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook.

Учения проводятся для отработки действий в ходе проведения спецопераций, а также для обучения полицейских действовать в экстремальных условиях и повышения профессиональной подготовки. Главная цель тренировки – научить правоохранителей более эффективно заботиться о безопасности граждан.

Руководство управления полиции по Киевской области просит жителей Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов сохранять спокойствие в период проведения учений.

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Ранее сообщалось, что на Волыни на территории Ратновского района успешно прошли масштабные антитеррористические учения.

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