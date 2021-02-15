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Выпала с балкона 14 этажа: В Киеве расследуют гибель несовершеннолетней девушки

Фото из открытых источников

Девушка погибла на месте

В Дарницком районе столицы в результате падения с балкона 14-го этажа погибла 13-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Киев

"Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи", - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что 13-летняя девочка, местная жительница упала с балкона 14-го этажа.

Сейчас происшествие зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

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Напомним, недавно в Днепре на жилом массиве Тополь-3 девушка выпала из многоэтажки и "приземлилась" на мужчину, который выходил из подъезда.

 

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