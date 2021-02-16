Под Киевом ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

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Правоохранителям поручено провести срочное расследование

Недалеко от столицы, в городе Боярка, две ученицы лицея отравились в результате употребления неизвестного вещества, одна из девушек умерла. Об этом сообщает у Facebook пресс-служба Киевской ОГА.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района. Известно, что две ученицы седьмого класса употребили неизвестные вещества, в результате чего отравились.

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"К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Зато вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - рассказали в облгосадминистрации.

Как отмечается, всем профильным службам было дано поручение провести срочное расследование трагического случая.

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Напомним, накануне в Дарницком районе столицы в результате падения с балкона 14-го этажа погибла 13-летняя девушка.