Водители в форме и валидаторы: Киевлянам пообещали новые маршрутки

Фото из открытых источников

Старые маршрутки пока ездить при условии предварительных договоров

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, которого цитирует официальный портал столичной власти.

"Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Сегодня Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок", - сказал он.

По словам Усова, среди новых условий – обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрещение звукового и визуального загрязнения, наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки по меньшей мере одного кресла колесного или детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций-автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

Новости по теме: В столице водитель маршрутки сбил насмерть женщину возле пешеходного перехода

В салоне должен быть размещен информационный стенд утвержденного городом образца. На нем будет большое фото водителя, номер автобуса, а также другая информация в отношении перевозчика и контактов для обратной связи. Это даст возможность пассажиру быстрее отправить предложение или жалобу, которую будет обрабатывать городской контактный центр 15-51, а также Служба коммунальных перевозок. Вся информация будет продублирована на английском языке.

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены типичным форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей пассажировместимостью не менее 50 мест. Они также должны соответствовать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новых условий. Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока ездить при условии предварительных договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявлять уже по новым условиям и стандартам.

Новости по теме: В Киеве может вырасти стоимость проезда в маршрутках: В КГГА назвали условие

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого - покончить со старыми маршрутками в городском транспорте.