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Во время локдауна в Киеве прием граждан будет продолжаться, однако с ограничениями, - ПФУ

Фото из открытых источников

Все же граждан призывают пользоваться веб-сайтом

В условиях карантина, который начался в столице 5 апреля, Пенсионный фонд не будет отменять прием граждан, но все же ограничит доступ к помещениям. Об этом заявила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Елена Бойко в эфире Украина 24

"Для пенсионеров почти ничего не изменится. Единственная проблема сегодня для пенсионера - это то, что мы все-таки ограничили доступ к помещениям Пенсионного фонда. Однако услуги предоставляются. Прежде всего мы предоставляем услуги по первичному назначению пенсий, выплаты пособия на погребение", - рассказала Бойко.

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В то же время она уточнила, что пенсионерам рекомендуют пользоваться веб-порталом Пенсионного фонда, чтобы они не подвергали себя опасности. 

"Мы советуем пользоваться веб-порталом Пенсионного фонда, средствами которого можно решить любую проблему, любой вопрос, назначить и пересчитать пенсию. Но мы понимаем, что пенсионеры не все имеют доступ к интернет-ресурсу, не все имеют цифровую подпись, поэтому прием граждан все же проводим", - добавила заместитель начальника.

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Напомним, на период действия жесткого карантина в Киеве для приоритетного обслуживания пенсионеров в торговых заведениях определили отдельные часы.

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