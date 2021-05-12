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В "Укравтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов

Обыски в КК "Киевавтодор" Telegram-канал Киевской городской прокуратуры

Накануне провели обыски в офисе компании-подрядчика

Киевская городская прокуратура и Государственная фискальная служба проводят в коммунальной корпорации "Киевавтодор" по делу об уклонении от уплаты 18 млн грн налогов во время проведения работ по ремонту дорог в столице. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, во время следствия было установлено, что частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ на заказ "Киевавтодора" на общую сумму свыше 1,9 млрд грн, осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

В то же время эта подрядная организация, находясь в сговоре со служебными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ.

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Как отмечается, во время проведенных накануне обысков у подрядных организаций обнаружили и изъяли первичные документы, 7 млн грн наличных, компьютерную технику и печати предприятий.

В среду, 12 мая, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" также проводят обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.  Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в помещении Киевской городской администрации и в офисах частных предпринимателей по делу о нанесении 19,5 млн грн убытков громаде Киева. 

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