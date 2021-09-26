В ТРЦ Киева открывают еще один центр вакцинации против COVID-19: Что известно

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С 27 сентября он заработает в ТРЦ COSMO Multimall

В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации против коронавируса. С 27 сентября он заработает в ТРЦ COSMO Multimall. Об этом сообщила пресс-служба Соломенской районной государственной администрации в Facebook.

Как отмечается, вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Однако, тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Также получить международное свидетельство о вакцинации можно будет у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении "Дія".

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Как сообщалось ранее, в киевских школах откроют пункты вакцинации против коронавируса. В них смогут получить прививку учителя, персонал школы и родственники учеников. Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

А за сутки, 23 сентября, было вакцинировано против коронавируса 153 628 людей. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированные - 56 642 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 624 028 человек.