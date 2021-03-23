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В столичном супермаркете полицейский ударил женщину в лицо. Видео

Фото из открытых источников

Фигуранта события уже уволили, его непосредственный руководитель также потерял должность

В одном из супермаркетов Киева полицейский применил силу к женщине, которая отказывалась надевать защитную маску. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, а видео инцидента опубликовал паблик "Киев Оперативный".

Как видно из видео, во время спора женщина начала делать видеозапись на телефон, полицейский отобрал у нее мобильный. В результате этого, женщина ударила правоохранителя, но в процессе толкотни получила несколько ударов по лицу и в результате упала.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейский, применивший силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны", - отметили в правоохранительных органах.

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Напомним, ранее в центре столицы блогер ради видео швырнул сливками в лицо патрульному. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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