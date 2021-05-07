В столичном отделении полиции после задержания скончалась женщина
Материалы проверки передадут в ГБР
В Святошинском управлении полиции скончалась женщина, которую ранее правоохранители задержали за кражу из магазина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Согласно сообщению, нарушительницу доставили в участок сегодня ночью, было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса.
Известно, что женщина не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Как отмечается, после задержания нарушительницу поместили в комнате для задержанных, где она находилась одна, жалоб на здоровье от задержанной не поступало. Утром женщину обнаружили мертвой.
Сейчас на месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.
Напомним, ранее в Киеве двое мужчин решили отомстить за обиду незнакомцу, облили его горючим веществом и подожгли, от полученных травм пострадавший скончался.