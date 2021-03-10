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В одном из университетов Киева к 8 Марта "празднично" открыли женскую уборную

Открытие туалета в университете Киева Скриншот с видео

В МОН уже обратились с требованием провести расследование

В Государственном университете телекоммуникаций по случаю 8 Марта решили торжественно открыть женскую уборную. Об этом сообщает "24 канал".

Согласно сообщению, "церемония" состоялась с перерезанием ленты, также зачитали поздравительное стихотворение. 

Как отмечается, на такой праздник обратил внимание Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он подготовил обращение в МОН касательно расследования инцидента.

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"Чрезвычайно удивлен такими "праздничными событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, что сопровождается административным ленточно-перерезальным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как уполномоченный подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа", - написал Кремень на своей странице в Facebook

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Напомним, недавно агентство QS Quacquarelli Symonds обнародовало рейтинг лучших университетов мира 2021 года, в список попали и четыре украинских учреждения высшего образования. 

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