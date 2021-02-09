В одном из детсадов Киева вспыхнул пожар, более 120 детей эвакуировали

Погибших и травмированных нет

В Святошинском районе столицы вспыхнул пожар, в результате чего были эвакуированы 124 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Киевеи.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром в детском саду на вул. Василия Кучера, 8А.

Прибывшие на место спасатели установили, что в медицинском кабинете на первом этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом садика с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.

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Как отмечается, во время разведки спасатели эвакуировали 124 ребенка, поскольку в комнатах заведения было сильное задымление. Из-за погодных условий, детей поместили в два автобуса и перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

Возвращаться в садик, где произошел пожар было опасно, поскольку из-за проветривания помещений в здании было холодно. Также спасатели помогли работникам заведения с транспортировкой еды.



На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

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Напомним, ранее в Харькове возник пожар в 14-этажном жилом доме, в результате чего один человек погиб.