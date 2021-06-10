В Киевской области школьница во время фото с ружьем застрелила мальчика

16-летний юноша в результате попадания пули в грудь скончался на месте

В Киевской области школьница по неосторожности застрелила мальчика во время того, как делала селфи для социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области .

Согласно сообщению, происшествие произошло в городе Буча. После сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото.

В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте.

По предварительным данным, отец убитого парня хотел подарить это ружье сыну.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Девочке грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области две школьницы нанесли телесные повреждения другой 14-летней девочке из-за парня. Виновных девушек полицейские поставят на профилактический учет, а их родителей привлекли к административной ответственности.