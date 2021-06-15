В Киевской области дети упали в выгребную яму, один ребенок погиб, другой в больнице

Дети проживали с родителями и родственниками в доме базы отдыха

В Бориспольском районе 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета, в результате чего старший ребенок погиб, а меньший потерял сознание. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Согласно сообщению, трагедия произошла в селе Кийлов, когда дети из семьи цыган гуляли возле бывшей базы отдыха. Брат и сестра попросились у охранника в уличный туалет.

Когда мальчик провалился в сантехнический проем, сестра пыталась его спасли, однако также попала в яму. Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем событий они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали скорую.

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Как отмечается, приехавшие на место врачи констатировали смерть 10-летней девочки, а мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Известно, что семья ромов прибыла в село Кийлов из города Ужгород три дня назад и заселилась в доме соседней базы отдыха. Семья состоит из двух сестер, их мужей и восьми детей разного возраста.

Сейчас правоохранители работают на месте трагедии и выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Напомним, недавно в Косовском районе Ивано-Франковской области под вечер мальчик упал в реку, после чего его понесло вниз по течению. Наутро спасатели нашли его тело.