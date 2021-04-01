В Киевском метрополитене наличие пропусков будет проверять полиция

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Также проверять пропуска будут дежурные по станции

Со следующего понедельника, 5 апреля, в столичный метрополитен можно будет попасть только по специальному пропуску, наличие которого будут проверять представители полиции и дежурные по станции. Об этом заявила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "Украина 24".

"Метрополитен и наземный транспорт, мы будем работать по спецпропускам, перевозить только работников критической инфраструктуры. Соответственно работники таких предприятий за эти дни получат пропуска, для того чтобы добраться до мест работы.

На входах в станции подземки будут дежурить полицейские и дежурные по станции, проверяющие и запускающие только тех людей, которые получат спецпропуска", - отметила она.

Также Макогон добавила, что подземка будет курсировать в обычном режиме и призвала максимально пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда.

В свою очередь, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник подчеркнул, что специальный пропуск не дает основания для бесплатного проезда, за него только можно получить непосредственный доступ к общественному транспорту.

К слову, какие именно предприятия относятся к объектам критической инфраструктуры КГГА обещала сообщить сегодня, 1 апреля.

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Напомним, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт будет работать по специальным пропускам, которые будут выдаваться только работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, с понедельника закрываются все школы и детские сады.