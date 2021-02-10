В Киеве закрывают школы и детсады: Названа причина

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Садики и школы не будут работать до конца недели

В Киеве до конца текущей недели будут работать детские сады и школы. Об этом сообщила прессслужба КГГА.

Отмечается, что причиной стали будущее ухудшение погодных условий и увеличение количества осадков. "В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садиков и школ 11 и 12 февраля", – написали в КГГА.

В то же время работодателей просят с пониманием отнестись к работникам, которым придется остаться дома. "Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сильного снегопада, который продолжается уже несколько дней, было введено оперативное положение для общественного транспорта. В связи с этим движение транспорта происходит без соблюдения графика.

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Напомним, в Украине завтра, 11 февраля, ожидается ухудшение погодных условий через свирепство циклона Volker. В частности, в большинстве регионов, синоптики прогнозируют снег и дождь.