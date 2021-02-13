В Киеве загорелась многоэтажка, есть пострадавший

Пожар произошел в 22-этажном доме в Голосеевском районе

В Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня, 13 февраля, в 05:38. Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на площади 70 квадратных метров. На место инцидента прибыли пожарные, которые вывели из дома на безопасное расстояние 16 человек, 5 из которых – дети.

Тушение огня осложнялось запаркованными автомобилями, которые из-за сложных погодных условий совместно с жителями пришлось отбуксовывать для проезда пожарно-спасательной техники. Известно, что спасателям удалось локализовать пожар в 06:54, а в 07:08 – полностью потушить.

В результате инцидента травмировался владелец квартиры 1974 года рождения, которого с ожогами верхних конечностей госпитализировали. Кроме того, было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 года рождения, которую осмотрели медики, но родители от госпитализации ребенка отказались.

В результате пожара квартира выгорела полностью, а также были закопчены стены и потолок общего коридора. На месте работали 13 единиц техники и 49 человек от ГСЧС. Правоохранители должны установить причину пожара.

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Напомним, вчера, 12 февраля, в Киеве возле детского садика на Чоколовском бульваре произошел взрыв. По предварительным данным, мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего скончался.