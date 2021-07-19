В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков, - КГГА

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К ликвидации последствий ливня привлечено 50 бригад " Киевавтодора"

Сегодня, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. В частности, за полчаса выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается, к ликвидации последствий ливня привлечено 50 бригад "Киевавтодора", задействована спецтехника - гидромониторы, гидроэлеваторы и мотопомпы.

Также сообщается, что техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", возле тоннеля на улице Елены Телиги. Но из-за чрезвычайно обильных осадков за малый промежуток улицы и участки все-таки затопило.

"За 30 минут выпало 18 мм осадков и 5 мощных насосов в тоннеле на вул. А. Телиги не справились со стихией", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на ул. А. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, ул. Победы и других.

Напомним, в Киеве внезапно ухудшились погодные условия: город накрыла мощная гроза, улицы заливает водой. Очевидцы в соцсетях уже начали выкладывать свои фото и видео.