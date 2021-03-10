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В Киеве выросла стоимость отопления за февраль: Тепловики объяснили причину

Фото из открытых источников

В феврале произошло снижение среднемесячной температуры

В феврале стоимость отопления в жилых домах столицы выросла в среднем на 2 грн за 1 м², что связано со снижением среднемесячной температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго". 

Согласно сообщению, в феврале среднемесячная температура составила -4,7 градуса, что на 2,2 градуса ниже, чем в январе. Также это самый низкий показатель за последние два года.  

Как отмечается, объемы потребления тепла домами зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

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Также в "Киевтеплоэнерго" отметили, что в прошлом месяце дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе, а стоимость отопления 1 м2 в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1Гкал составляет в среднем 35 грн/м2, тогда как в январе – около 33 грн/м2.

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Напомним, накануне стало известно, что из-за отключения 59 котельных в Донецкой области было начато 82 уголовных производства.

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