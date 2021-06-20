В Киеве вводят ограничения на въезд тяжеловесного транспорта

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Ограничение связано с высокой температурой воздуха в городе

В связи с высокой температурой воздуха в Киеве с 14:00 20 июня вводят ограничение на въезд габаритного грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают въезд для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой... В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет патрульная полиция.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в Украине в западных, южных и центральных областях ожидается дожди с грозами. На остальной территории - переменчиво облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+31 градус.