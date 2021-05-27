В Киеве возле м. "Лыбедская" прорвало трубу и провалился асфальт: Движение перекрыто
Коммунальщики уже локализовали утечку
На улице Антоновича возле столичной станции метро "Лыбедская", перекрыли движение из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.
"Прорыв водопровода на улице Антоновича, 176. Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объезд осуществляется переулком Руслана Лужевского, улицей Антоновича и на разворот по улице Большая Васильковская.
Впоследствии в КГГА уточнили, что сейчас аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала утечку воды на магистральной теплосети и начинает ремонтные работы.
Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.
Напомним, недавно в Киеве ул. Пушкинскую залило кипятком, вследствие чего без водоснабжения остались четыре дома.