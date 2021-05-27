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В Киеве возле м. "Лыбедская" прорвало трубу и провалился асфальт: Движение перекрыто

Прорыв водопровода у станции метро "Лыбедская" Укринформ

Коммунальщики уже локализовали утечку

На улице Антоновича возле столичной станции метро "Лыбедская", перекрыли движение из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева. 

"Прорыв водопровода на улице Антоновича, 176. Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объезд осуществляется переулком Руслана Лужевского, улицей Антоновича и на разворот по улице Большая Васильковская.

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Впоследствии в КГГА уточнили, что сейчас аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала утечку воды на магистральной теплосети и начинает ремонтные работы.

Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

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Напомним, недавно в Киеве ул. Пушкинскую залило кипятком, вследствие чего без водоснабжения остались четыре дома.

 

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