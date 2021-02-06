В Киеве возле Института ядерных исследований задержали мужчину с квадрокоптером

Мужчину передали полиции

Pixnio

В Киеве задержали мужчину, который пытался вести видеосъемку на территории Института ядерных исследований НАН Украины с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

Отмечается, во время несения службы военнослужащими, охраняющими Институт ядерных исследований, один из них обнаружил гражданина, проводившего несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта.

В итоге мужчину передали полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Задержанный мужчина Национальная гвардия Украины

Ранее сообщалось, что в Киеве возле следственного изолятора на улице Дегтяревской правоохранители задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переправить задержанным наркотики. Фигурант ранее тоже имел проблемы с законом.

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Напомним, не так давно стало известно, что британская компания UAVTEK разработала дрон под названием Bug (комар), который в настоящее время тестирует британская армия. Вес одного экземпляра составляет 196 граммов, а само устройство может работать в порывах ветра, чья скорость достигает 80 км в час.