В Киеве возле Института ядерных исследований задержали мужчину с квадрокоптером
Мужчину передали полиции
В Киеве задержали мужчину, который пытался вести видеосъемку на территории Института ядерных исследований НАН Украины с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.
Отмечается, во время несения службы военнослужащими, охраняющими Институт ядерных исследований, один из них обнаружил гражданина, проводившего несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта.
В итоге мужчину передали полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле следственного изолятора на улице Дегтяревской правоохранители задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переправить задержанным наркотики. Фигурант ранее тоже имел проблемы с законом.
Напомним, не так давно стало известно, что британская компания UAVTEK разработала дрон под названием Bug (комар), который в настоящее время тестирует британская армия. Вес одного экземпляра составляет 196 граммов, а само устройство может работать в порывах ветра, чья скорость достигает 80 км в час.