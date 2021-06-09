В Киеве в Гидропарке нашли противотанковую мину

Венецианский мост, Гидропарк, Киев Фото из открытых источников

Взрывной предмет передали пиротехническому подразделению для дальнейшего уничтожения

В Киеве под Венецианским мостом, который находится в Гидропарке нашли противотанковую мину ТМ 62, разработанную в 60-ых годах прошлого века. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Facebook.

Согласно сообщению, накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" нашли мину в воде во время проверки акватории реки Днепр под Венецианским мостом.

"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - отметили в ведомстве.

Противотанковая мина ТМ 62, найденная в Днепре ГСНС

Ранее сообщалось, что полиция Донецкой области взяла под опеку несовершеннолетнюю жительницу так называемой "ДНР", которая пришла на линию разграничения возле смт Верхнеторецкое через минное поле.