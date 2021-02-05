В Киеве у водителя, который предлагал полицейским взятку, обнаружили наркотики на 20 млн гривен

Мужчину задержали и сообщили о подозрении

В столице задержали водителя, который пытался подкупить полицейских за 8 тыс. грн от осмотра автомобиля, где были наркотические вещества стоимостью 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, в четверг, 4 февраля, во время патрулирования на территории Голосеевского района столицы полицейские остановили автомобиль "Хонда", который по ориентировке находился в розыске.

За рулем автомобиля был 36-летний житель Одесской области, который временно проживает в столице. Во время общения водитель заметно нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть автомобиль. Тогда мужчина предложил полицейским 8 тыс. грн взятки, чтобы они не проводили осмотр автомобиля.

Как отмечается, патрульные отклонили незаконное предложение и вызвали следственно-оперативную группу, которая тщательно осмотрела транспортное средство. Во время осмотра в багажнике авто обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с веществом синего и светло-желтого цвета весом около 500 грамм каждый. Общий вес изъятых веществ составил 20 кг.

Изъятые вещества, по результатам экспертизы, оказались особо опасным психотропом PVP стоимостью около 20 млн гривен.

Водителя автомобиля задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее столичные правоохранители задержали дельца с наркотиками на 1,5 млн гривен.