В Киеве трамвай сошел с рельсов. Затруднено движение транспорта

Фото из открытых источников

В результате ДТП никто не пострадал, но сбился график движения трамваев

В Киеве возле рынка "Юность" на левом берегу трамвай сошел с рельсов. Движение трамваев приостановлено. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В результате ДТП никто не пострадал. Однако, движение транспорта затруднено.

В пресс-службе "Киевпастранс" сообщили, что в Киеве задерживается движение трамваев №8, 22, 29, 33к по улицам Усенко – Хоткевича по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Новости по теме: В Одессе трамвай сошел с рельсов и спровоцировал ДТП

Напомним, ранее сообщалось, что зимой, в центре Львова загорелся один из вагонов трамвая с пассажирами. Люди вынуждены были тушить его снегом.