В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство током 70-летней женщины

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Также мужчина причастен к мошенничеству на 400 тыс. гривен

В столице врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство 70-летней женщины, а также причастности к ряду разбойных нападений и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, во время расследования было установлено, с мая 2019 года по сентябрь 2020 года мужчина, занимаясь стоматологической практикой, обманывал пациентов и предоставлял им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел около 400 тыс. грн своих пациентов.

Также в марте 2020 года врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тыс. гривен.

Кроме этого, известно, что в июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. Пользуясь ее полуобморочным состоянием, злоумышленник завладел денежными средствами и материальными ценностями женщины на общую сумму 63 тыс. гривен.

Как отмечается, мужчина подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки. Он пытался подсоединить электрические провода, которые заранее имел при себе, к электрическому питанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, который находится рядом с квартирой проживания потерпевшей.

Сейчас подозреваемому, уроженцу Черниговской области, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый осуществлял угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминировано ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Всего 33–летнему врачу-стоматологу сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, краже, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

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Напомним, недавно в селе Петропавловская Борщаговка, под Киевом, прекратили деятельность подпольного реабилитационного центра, где незаконно удерживали людей и подвергали их пыткам.