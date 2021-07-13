В Киеве снизили максимальную скорость для прокатных самокатов

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Теперь прокатиться на самокате можно с максимальной скоростью 20 км/ч

Все операторы проката электросамокатов Киева снизили максимальную скорость до 20 км/ч, как это предполагалось меморандумом с городскими властями. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

"Все операторы проката электросамокатов Киева обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч (ранее было 35 км/ч – ред.). Это-одно из главных требований меморандума. 4 оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро", - отметил он.

Усов также добавил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерами.

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Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и самых популярных местах для старта-финиша.

В дальнейшем, по словам Усова, эти данные используют для оптимизации маршрутов общественного транспорта.

Он также призвал сообщать ему на служебную электронную почту [email protected] о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами.

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Ранее сообщалось, что киевские власти одобрили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч.