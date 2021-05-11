В Киеве река Лыбидь стала ядовито-желтой. Фото
Причины изменения цвета воды в реке пока неизвестны
В Киеве вода в реке Лыбидь изменила свой цвет на ядовито-желтый. Об этом сообщает "Типичное Голосеево" в Facebook.
"Река Лыбидь вчера выглядела так", - говорится в сообщении.
Причина изменения цвета воды пока неизвестно.
Пользователи сети предположили, что в реку могли попасть какие-то нечистоты: "Где-то сливают какую-то гадость", - написали они.
Напомним, ранее в Украине впервые провели проверку рек Дон, Днестр и Днепр на наличие загрязнителей, чтобы подробнее исследовать проблемы с водными ресурсами речных бассейнов. В результате там был выявлен ряд загрязнителей: пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.