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В Киеве река Лыбидь стала ядовито-желтой. Фото

Река Лыбидь в Киеве Типичное Голосеево - Киев

Причины изменения цвета воды в реке пока неизвестны

В Киеве вода в реке Лыбидь изменила свой цвет на ядовито-желтый. Об этом сообщает "Типичное Голосеево" в Facebook.

"Река Лыбидь вчера выглядела так", - говорится в сообщении.

Причина изменения цвета воды пока неизвестно.

Пользователи сети предположили, что в реку могли попасть какие-то нечистоты: "Где-то сливают какую-то гадость", - написали они.

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Напомним, ранее в Украине впервые провели проверку рек Дон, Днестр и Днепр на наличие загрязнителей, чтобы подробнее исследовать проблемы с водными ресурсами речных бассейнов. В результате там был выявлен ряд загрязнителей: пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.

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