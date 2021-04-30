В Киеве разоблачили схему подделки ПЦР-тестов для приложения "Дій дома"

ПЦР-тест на коронавирус Pixabay

К "бизнесу" были привлечены сотрудники частных лабораторий

В столице разоблачили злоумышленников, которые подделывали результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, группа лиц вступила в сговор с персоналом нескольких частных медицинских учреждений. Также организаторы схемы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирусную болезнь.

Незаконную "услугу" предлагали гражданам Украины, которые вернулись из-за границы и хотели избежать обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость поддельных справок колебалась до 1 тыс. грн в зависимости от срочности выдачи справки.

Как отмечается, во время досудебного расследования было задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры.

По предварительной информации, тесты в этих клиниках сдавали несколько сотен граждан. Также зафиксировано, что персонал лабораторий вносил сфальсифицированы данные в мобильное приложение "Дій дома".

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Напомним, ранее правительство изменило условия пересечения границы Украины для некоторых категорий путешественников: отныне от обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72, а не 48 часов.