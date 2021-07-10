В Киеве разоблачили наркопритон рядом со школой

В Дарницком районе рядом со школой разоблачили наркопритон Прокуратура города Киева

По результатам обысков правоохранителями было обнаружено около 5 кг прекурсора

В Дарницком районе Киева рядом со школой разоблачили наркопритон. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"...В гаражном помещении на вул. Л. Руденко рядом со школой неизвестные лица организовали место для незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам обысков в наркопритоне изъято около 5 кг прекурсора - "фенилнитропропен", который был расфасован в 55 зип-пакетов и 5 емкостей с веществом прозрачного цвета, похожим на прекурсор, происхождение которого будет установлено экспертизой.

В прокуратуре отметили, что из 5 кг прекурсора можно изготовить около 4,5-5 кг психотропного вещества – амфетамин.

Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления для привлечения их к ответственности.

Подчеркивается, что функционирование наркопритона прекращено по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины.

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