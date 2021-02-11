В Киеве разоблачили мошенническую схему сдачи студентами-медиками экзамена "КРОК"

Ежегодная прибыль составила около 2 млн долларов США

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему сдачи экзаменов "КРОК" студентами-медиками в столичных учреждениях высшего образования. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Согласно сообщению, бывший ректор одного из медицинских вузов, прикрываясь якобы широким кругом знакомств в Министерстве охраны здоровья Украины и государственной организации "Центр тестирования", вместе с двумя помощниками организовали схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК".

Злоумышленник за вознаграждение от 3 тыс. долларов США обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Чтобы выполнить заказ бывший ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов США сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента.

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Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность дальнейшего продолжения обучения на медицинском факультете.

Как отмечается, уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам граждан Украины и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме.

Известно, что ежегодная прибыль от такой деятельности составила около 2 млн долларов США. Во время проведения обысков по месту жительства лиц и местам проведения экзаменов были обнаружены и изъяты экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении испытаний, паспорта граждан Украины с явными признаками подделки, средства связи, которые использовались участниками сделки, денежные средства, бланки сертификатов по успешному прохождению экзамена, и тому подобное.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили злоумышленников, которые занимались изготовлением и выдачей поддельных водительских прав европейского образца, обманув людей на 20 миллионов гривен.