В Киеве разоблачили мошенническую схему онлайн-инвестиций, жертвами которой стали более 500 человек
Злоумышленники также наняли 50 работников
В столице кіберполіція викрила организаторов мошеннической схемы, которые под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах обманули более 500 граждан. Об этом сообщает прессслужба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, трое организаторов в столице создали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведении финансовых операций на биржах.
Известно, что для обеспечения деятельности злоумышленники наняли на работу около 50 работников. Однако компания не выполняла взятых на себя обязанностей, а после получения инвестированных денег работники блокировали пользователей-вкладчиков.
Предварительно установлено, что от мошеннических действий пострадали более 500 человек. Во время обысков в офисе компании была изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны и "черновые" записи, осмотр которых подтвердил причастность к совершению мошеннических действий.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Напомним, недавно в Киеве правоохранители прекратили деятельность "центра минимизации платежей в бюджет"с оборотом около 300 миллионов гривен, который предоставлял услуги по переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики