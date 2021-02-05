В Киеве разоблачили мошенническую схему онлайн-инвестиций, жертвами которой стали более 500 человек

Злоумышленники также наняли 50 работников

В столице кіберполіція викрила организаторов мошеннической схемы, которые под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах обманули более 500 граждан. Об этом сообщает прессслужба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, трое организаторов в столице создали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведении финансовых операций на биржах.

Известно, что для обеспечения деятельности злоумышленники наняли на работу около 50 работников. Однако компания не выполняла взятых на себя обязанностей, а после получения инвестированных денег работники блокировали пользователей-вкладчиков.

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Предварительно установлено, что от мошеннических действий пострадали более 500 человек. Во время обысков в офисе компании была изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны и "черновые" записи, осмотр которых подтвердил причастность к совершению мошеннических действий.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, недавно в Киеве правоохранители прекратили деятельность "центра минимизации платежей в бюджет"с оборотом около 300 миллионов гривен, который предоставлял услуги по переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики