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В Киеве прорвало теплосеть: Фонтан воды повредил много автомобилей

Скриншот с видео

Сейчас аварийная бригада перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы

В Киеве прорвало магистральную теплосеть, в результате чего образовался многометровый фонтан, который повредил припаркованные автомобили. Об этом сообщают "Киев оперативный" в Facebook и Киевская городская госадминистрация в Telegram.

Как отмечается, повреждение произошло около 14:45 на проспекте Голосеевском, 3 во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

В КГГА отметили, что вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому произошел провал асфальта и вода вышла наружу.

Гейзер воды с частями асфальта повредил припаркованные поблизости автомобили.  По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Сейчас аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы.

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Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация отсрочила начало гидравлических испытаний на теплосетях до 4 мая, учитывая карантинные ограничения. 

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