В Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки

Еще одного пострадавшего доставили в больницу

В Святошинском районе столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате чего погибли два человека, еще один пострадавший в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент случился в понедельник, 29 марта, около 16:00 на Новоирпенской трассе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Рено Мастер". Во время ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

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Кроме этого, еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали, впоследствии его доставили в медучреждение. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей. После завершения проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.

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Напомним, недавно в Киеве пьяный водитель внедорожника вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие.