В Киеве произошел взрыв на детской площадке, есть погибший

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По предварительным данным, мужчина подорвал себя гранатой

В Киеве вблизи с детским садиком на Чоколовском бульваре произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что по предварительным данным, мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего умер. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Позже в МВД подтвердили "Украинской правде" гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

"На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства", - сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, взрыв произошел около 14.30.

Напомним, недавно в Никополе Днепропетровской области мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Тогда заведующая детсада заявила в полицию о взрыве вблизи котельной.

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Ранее сообщалось, что в торговом центре Черновцов прогремел взрыв. Инцидент произошел в ресторане на третьем этаже торгового центра в складском помещении заведения.