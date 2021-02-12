В Киеве произошел взрыв на детской площадке, есть погибший
По предварительным данным, мужчина подорвал себя гранатой
В Киеве вблизи с детским садиком на Чоколовском бульваре произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".
Отмечается, что по предварительным данным, мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего умер. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Позже в МВД подтвердили "Украинской правде" гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.
"На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства", - сообщили в ведомстве.
По данным правоохранителей, взрыв произошел около 14.30.
Напомним, недавно в Никополе Днепропетровской области мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Тогда заведующая детсада заявила в полицию о взрыве вблизи котельной.
Ранее сообщалось, что в торговом центре Черновцов прогремел взрыв. Инцидент произошел в ресторане на третьем этаже торгового центра в складском помещении заведения.