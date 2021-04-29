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В Киеве на ходу загорелся автобус. Видео

Пассажиры и водитель самостоятельно покинули транспорт

В Киеве на ходу загорелась задняя часть общественного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в столице

Согласно сообщению, сегодня, 29 апреля, в 13:44 поступила информация о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, что в Подольском районе столицы.

Как отмечается, возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель смогли самостоятельно покинули транспортное средство. 

В 14:01 пламя было локализовано, а в 14:12 – ликвидировано. В результате пожара автобус полностью сгорел.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Напомним, ранее под Киевом в Вишневом взорвалась и полностью выгорела маршрутка. Был сильный хлопок и сразу пожар, причину никто не сообщал. В результате инцидента все остались живы.

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