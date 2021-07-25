В Киеве перекроют улицы из-за празднования годовщины Крещения Руси: Где ограничат движение
Запрет действует на все виды транспортных средств
Во вторник, 27 июля, в центре Киева из-за празднования 1033-й годовщины крещения Киевской Руси временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.
Отмечается, что 06:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).
Кроме этого, с 14:00 временно перекроют движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовая до улицы Московская);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
- на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельная);
- на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия.