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В Киеве перекроют улицы из-за празднования годовщины Крещения Руси: Где ограничат движение

Фото из открытых источников

Запрет действует на все виды транспортных средств

Во вторник, 27 июля, в центре Киева из-за празднования 1033-й годовщины крещения Киевской Руси временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Отмечается, что 06:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
  • на улице Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).

Кроме этого, с 14:00 временно перекроют движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовая до улицы Московская);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельная);
  • на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

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Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия.

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