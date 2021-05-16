В Киеве пассажир автобуса стрелял в водителя, мужчина теперь в больнице

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Установлено, что между водителем и пассажиром возник конфликт

В Святошинском районе столицы один из пассажиров автобуса выстрелил в водителя из-за телефонных разговоров в салоне. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Чернобыльской. Патрульные как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. В это же время к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя.

Правоохранители начали преследовать стрелка, ведь на команды остановиться тот не реагировал. Вскоре мужчину задержали, при себе он имел предмет, похожий на револьвер.

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Как отмечается, предварительно установлено, что у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный заявил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Известно, что пострадавшего водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.

Напомним, недавно в поле села Новоингулка Николаевской области из-за земельного конфликта произошла стрельба, в результате ранения получили два человека.