В Киеве ожидают наводнение из-за резкого потепления после морозов

Киев Фото из открытых источников

В зоне подтопления могут оказаться объекты возле Днепра

В Киеве готовятся к возможному наводнению из-за резкого потепления. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

По словам Кличко, в зоне подтопления могут оказаться объекты возле Днепра. "Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет находиться в рамках нормы. Возможны проблемы возле объектов возле Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения", - сказал глава столицы.

Отмечается, что власти Киева должны определить объекты, которые могут пострадать от наводнения. Кроме того, поручено организовать оперативные штабы и проверить наличие техники, которую могут задействовать для преодоления последствий стихии.

Напомним, недавно синоптики рассказали, что в Украине резко потеплеет в это воскресенье. Ожидается, что в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.

Ранее сообщалось, что Киев оказался на третьем месте в рейтинге городов мира с наиболее загрязненным воздухом. Уровень вредных выбросов превысил норму почти в четыре раза.