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В Киеве открыли онлайн-запись на прививку препаратом Moderna

Фото из открытых источников

Она доступна с 22 по 25 июля

В Киеве открыли запись на прививку препаратом Moderna в центре вакцинации, что находится в Международном выставочном центре. Об этом свидетельствует онлайн-запись на сайте Helsi.

"Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прививку вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет. 

В частности вакцина CoronaVac доступна для всех.

Кроме того, с 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

"Данные о записи - дата, время и номер бригады будут доступны в приложении Helsi", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что онлайн-запись на прививку доступна с 22 по 25 июля.

Новости по теме: ВОЗ одобрила использование вакцины Moderna

Напомним, ранее мы писали, что детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX. После полного курса прививки этой вакциной можно будет получить международный сертификат.

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