live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары: Сколько продлится запрет

Фото из открытых источников

Ограничение действует на всех подъездах к столице

В субботу, 10 июля, в Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков в город из-за жары. Об этом информирует столичная патрульная полиция.

"Сегодня, 10 июля, с 12: 00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из - за превышения дневной температуры воздуха более +28", - указано в сообщении.

Отмечается, что ограничение действует на всех подъездах к столице.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отмечают патрульные.

Новости по теме: В Украине увеличатся штрафы за перегрузки на дорогах и нарушение габаритов

Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Канада не располагает доказательствами умышленного уничтожения самолета "МАУ" Ираном, - СМИ Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование авиакатастрофы "МАУ" В Иране разбился вертолет, перевозивший урны с избирательных участков В Иране прошли президентские выборы: С большим отрывом побеждает Ибрагим Раисе

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект