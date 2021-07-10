В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары: Сколько продлится запрет

Ограничение действует на всех подъездах к столице

В субботу, 10 июля, в Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков в город из-за жары. Об этом информирует столичная патрульная полиция.

"Сегодня, 10 июля, с 12: 00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из - за превышения дневной температуры воздуха более +28", - указано в сообщении.

Отмечается, что ограничение действует на всех подъездах к столице.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отмечают патрульные.

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Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия.