В Киеве один микрорайон остался без электроэнергии из-за аварии

Линии электропередач Фото из открытых источников

Авария произошла на подстанции"Теремки". Обесточен микрорайон " Жуляны"

Около 80 многоэтажек и 600 частных домов в столичном микрорайоне "Жуляны" остались без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook.



"В 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за это остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О времени восстановления электроснабжения обещают проинформировать дополнительно.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил стоимость света для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт⋅ч.