В Киеве объявлен І уровень опасности: Ожидается гроза с удержанием до конца суток

"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь эксперты отметили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь к круглосуточной диспетчерской УК "Киевавтодор" по телефону 284-74-19", - призвали в КГГА.