В Киеве объявлен І уровень опасности: Ожидается гроза с удержанием до конца суток
Специалисты дали советы киевлянам, как вести себя во время непогоды и что не следует рубить
В Киеве сегодня из-за осложнения погодных условий объявили первый уровень опасности. Киевлянам дали советы, как вести себя во время непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В свою очередь эксперты отметили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь к круглосуточной диспетчерской УК "Киевавтодор" по телефону 284-74-19", - призвали в КГГА.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в Украине дождливо везде, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем местами будет достигать +25 градусов.