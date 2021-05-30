live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве объявлен І уровень опасности: Ожидается гроза с удержанием до конца суток

Фото из открытых источников

Специалисты дали советы киевлянам, как вести себя во время непогоды и что не следует рубить

В Киеве сегодня из-за осложнения погодных условий объявили первый уровень опасности. Киевлянам дали советы, как вести себя во время непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь эксперты отметили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь к круглосуточной диспетчерской УК "Киевавтодор" по телефону 284-74-19", - призвали в КГГА.

Новости по теме: В Карпатах выпал снег: Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский +1°С

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в Украине дождливо везде, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем местами будет достигать +25 градусов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский просит правительство изменить закон о предотвращении коррупции КМУ продлил срок вступления в силу изменений в ВСО на оптовом рынке электроэнергии Кабмин назначил стипендии для более 120 студентов и аспирантов Кабмин отменил счета для ТКЭ со спецрежимом использования с октября

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?