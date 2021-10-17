В Киеве обстреляли городскую маршрутку: Травмирован водитель

Фото из открытых источников

Группа мужчин открыла огонь по транспорту и скрылась с места происшествия

В Днепровском районе столицы, 16 октября открыли стрельбу, в результате которой был травмирован водитель маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

“В полиции Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин стреляла в автобус. Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия”, - говорится в сообщении.

По словам представителей полиции, злоумышленники несколько раз произвели выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

Как известно, в результате инцидента водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения.

Так, медработники оказали ему помощь на месте происшествия, а от госпитализации потерпевший отказался.

Кроме того, следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Преступникам грозит до семи лет заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и обстоятельства инцидента.

Новости по теме: В Норвегии мужчина обстрелял прохожих из лука, есть жертвы и раненые

Напомним, что 12 октября мужчина обстрелял автомобиль с семьей на Софиевской Борщаговке под Киевом.

При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы про гражданско-правовые отношения. Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие.