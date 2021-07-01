В Киеве обокрали помощницу атташе США: Злоумышленницу задержали

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У служебного лица посольства США в Украине похитили кошелек с документами

В Киеве обокрали помощницу атташе Соединенных Штатов Америки. 19-летней девушке сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, 26 июня должностное лицо посольства США в Украине обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы.

Следователи установили, что подозреваемая заметила потерпевшую, которая направлялась по улице Речной в Шевченковском районе. Имея целью завладения его личными вещами, 19-летняя уроженка Закарпатья подошла к ней сзади и незаметно украла кошелек из сумки.

Во вторник, 29 июня, злоумышленницу удалось задержать. У воровки нашли часть похищенных личных вещи потерпевшей, в частности дипломатическую карточку помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карты.

Сейчас девушке сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данным паблика "Киев Оперативный", фигуранткой дела является Ирина Гейзовна Ласлова.

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Напомним, ранее в Киеве обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полиция открыла уголовное производство.